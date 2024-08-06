ESMEK Yaz Okulu'nda 2 Bin Kursiyere Sertifikalar Verildi

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları'nın (ESMEK) yaz dönemi eğitimleri tamamlandı. 10 farklı merkezde 52 branşta ücretsiz eğitim verilen kurslara katılan 2 bine yakın kursiyere sertifikaları verildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2001 yılında "Her Ev Bir Atölye" sloganıyla kurulan ve 730 farklı branşta 300 binden fazla kişiye ulaşan ESMEK'te yaz okulu eğitimleri sona erdi.

Uzman eğitmenler eşliğinde bilişim, eğitime destek, eğlenceli eğitimler, el sanatları, enstrüman, kişisel gelişim, sanat ve tasarım, ses ve müzik, spor ve dans alanlarında toplam 52 branşta verilen eğitimlere çocuklar ilgi gösterirken, yaz dönemini eğlenceli programlarla değerlendirme fırsatı buldu.

ESMEK Yaz Okulu'na katılan çocuklar sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı.