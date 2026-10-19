Esnaf, Diyarbakır Çermik'te otomobil bagajındaki yılanı çıkarıp doğaya saldı

Esnaf, Diyarbakır Çermik'te otomobil bagajındaki yılanı çıkarıp doğaya saldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sabah saatlerinde bir otomobilin bagajına giren yılan, çevredeki esnafın müdahalesiyle çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Durumu fark eden araç sahibi, çevredeki esnaftan yardım istedi.
DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde bir otomobilin bagajına giren yılan, esnaf tarafından çıkarılarak doğaya salındı.
Olay, sabah saatlerinde Çermik ilçesi Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir otomobilin bagaj kısmına yılan girdi. Durumu fark eden araç sahibi, çevredeki esnaftan yardım istedi. Esnafın müdahalesiyle otomobilin bagajından çıkarılan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Haber-Kamera: Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?