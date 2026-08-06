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ESNAF FUARLARA DİRENİYOR

ESNAF FUARLARA DİRENİYOR
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TESK Başkan Vekili Ebedinoğlu, geçici satış fuarlarının esnafı mağdur ettiğini vurguladı.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili Alican Ebedinoğlu, geçici satış fuarlarının esnafı mağdur ettiğini ifade ederek, "Yerel esnafımızın zaten daralan müşteri kapasitesini geçici organizasyonlarla daha da bölmek, şehir ekonomisine katkı sağlamak değil, yerel ticaretin damarlarını zayıflatmaktır. Geçici satış fuarlarıyla esnafımızın ekmeğine ortak olmayın" çağrısında bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Diyarbakır Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde kurulan geçici satış fuarlarına yönelik değerlendirmede bulundu.

Esnafın ekonomik şartların ağırlaştığı bir dönemden geçtiğini anlatan Ebedinoğlu, "Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Diyarbakır'da da esnaf ve sanatkarlarımız ekonomik şartların ağırlaştığı bir dönemden geçiyor. Yüksek kira, artan girdi maliyetleri, vergi ve SGK yükleri, personel giderleri ve vatandaşın satın alma gücündeki düşüş zaten zor durumda olan esnafımızın ayakta kalmasını her geçen gün daha da güçleştiriyor. Bütün bu zorluklara rağmen esnafımız 365 gün kepengini açıyor, vergisini ödüyor, SGK ve Bağ-Kur primini yatırıyor, kira ödüyor, yanında çalışan insanların geçimini sağlıyor ve bu şehrin ekonomisine katkı sunuyor" dedi.

"BİZ FUARA, FESTİVALE, KARŞI DEĞİLİZ, ADALETSİZ REKABETE KARŞIYIZ"

Geçici fuarların haksız rekabet oluşturduğunu söyleyen Ebedinoğlu, "Bugün esnafımızın karşısına yeni bir sorun çıkıyor, geçici satış fuarları ve benzeri organizasyonlar. Biz fuara, festivale, organizasyona veya ticarete karşı değiliz. Biz adaletsiz rekabete karşıyız. Kentimize birkaç günlüğüne veya kısa bir süreliğine gelen işletmelerin, yerel esnafımızın katlandığı maliyetlere katlanmadan aynı pazarda satış yapması ve esnafımızla rekabet etmesi kabul edilemez. Bir esnafımız yılın 365 günü dükkanının kirasını ödüyorsa, vergisini ve SGK primini ödüyorsa, personel çalıştırıyorsa ve tüm yükümlülüklerini yerine getiriyorsa, birkaç günlüğüne gelen işletmeyle aynı şartlarda değerlendirilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"FUAR YAPILACAKSA ESNAFIMIZ DA İÇİNDE OLMALI"

Yerel esnafın daralan müşteri kapasitesinin geçici organizasyonlarla daha da bölündüğüne dikkat çeken Ebedinoğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da düzenlenecek her türlü ticari organizasyonda öncelik, bu şehrin esnaf ve sanatkarlarına verilmelidir. Diyarbakır'ın esnafı organizasyonun dışında bırakılıp dışarıdan gelen işletmelere pazar oluşturulmasını doğru bulmuyoruz. Fuar yapılacaksa esnafımız da içinde olmalı. Festival yapılacaksa esnafımız da kazanmalı. Ticari organizasyon düzenlenecekse, bunun ekonomik getirisi öncelikle bu şehrin insanına ve esnafına yansımalıdır. Yetkililere açık çağrımızdır, başta yerel yönetimlerimiz olmak üzere, bu tür organizasyonlara izin veren ve düzenlenmesine katkı sağlayan tüm kurumlarımızı yerel esnafımızın hassasiyetlerini dikkate almaya davet ediyoruz. Bir organizasyonun sadece sağlayacağı ziyaretçi sayısına veya yaratacağı kısa vadeli hareketliliğe bakılmamalıdır. Esnafımızın hakkını korumak, alın terine sahip çıkmak ve adil rekabet ortamının oluşturulmasını sağlamak bizim görevimizdir."

"Geçici satış fuarlarıyla esnafımızın ekmeğine ortak olmayın" diyen Ebedinoğlu, "Yetkililerden beklentimiz, bundan sonra yapılacak tüm fuar, festival ve geçici satış organizasyonlarında yerel esnaf ve meslek kuruluşlarının görüşünün alınması, yerel esnafın sürece dahil edilmesi ve adil rekabet şartlarının oluşturulmasıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Tesk, Son Dakika

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