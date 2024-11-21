Esnaf ve Sanatkarlar Acil Önlem İstiyor

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(ANKARA) - Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nin "İstihdamın Artırılmasında Esnaf ve Sanatkarın Rolü" toplantısına katılan mobilya üretim, pazarcı, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonları gibi hizmet sektörlerine hitap eden federasyonların başkanları, hükümete istihdam konusunda acil çağrıda bulunarak, tedbir alınmaz ise yakın zamanda esnaf ve sanatkar mesleğini icra edecek insan kaynağının bulunamayacağı uyarısı yaptı.

Bünyesinde Ahi Enstitüsü bulunan Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nin "İstihdamın Artırılmasında Esnaf ve Sanatkarın Rolü" başlıklı çevrimiçi toplantısı Türkiye'nin önde gelen beş federasyon başkanını buluşturdu. Toplantıya, Türkiye Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Taklacı ve Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı katıldı.

Federasyon başkanları toplantıda taleplerini dile getirdi. Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde federasyon başkanları hükümete istihdam konusunda önlem alınması çağrısında bulundu. Federasyon başkanları taleplerini şöyle sıraladı:

"Piyasada çalışacak usta bulunmuyor. Pazarlarda günlük 3 bin TL yevmiye ile tezgahta çalışan eleman bulunmuyor. Çırak Eğitim Merkezlerine öğrenci gelmiyor. 4+4+4 zorunlu eğitim sistemi acil değiştirilmeli, yönlendirilmeli eğitim yapılmalıdır. Gençlerin yalnızca üniversiteye yönlendirilmesi yerine, meslek okulları ve sanat okulları teşvik edilmelidir. Mesleki yeterlik ve eğitim merkezlerinde kısa süreli eğitimle verilen ustalık belgesi ile dükkan açılması işine son verilmelidir. Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık eğitimleri süreçlerine mutlaka esnaf ve sanatkarlar, meslek odaları dahil edilmelidir. Çıraklık okulunu bitirenler bile masa başı iş istiyor.

"Oda kaydı olmayan hiçbir kişiye ruhsat verilmemeli"

Maliye ve Hazine Bakanlığı başta olmak üzere oda kaydı olmayan hiçbir kişiye ruhsat verilmemeli. Pazarlarda satış yapanların çoğunluğu kayıt dışı çalışıyor. Meslek odalarının denetim hakkı yok. Esnaf ve sanatkarların hadleri yükseltilmeli aksi takdirde yakında meslek odalarına kayıt esnaf bulunmayacak.

"Kasaplara köfte yapma hakkı yeniden verilmeli"

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan tağşişli ürün listesinde hiçbir esnaf sanatkar yok. Hep zincir marketlerde satılan ürünler bulunuyor. Kasaplara tavuk parçalama hakkı verilmesi halinde tüketici yüzde 40 daha ucuza tavuk eti yiyebilir. Kasaplara köfte yapma hakkının yeniden verilmesi gerekiyor.

"Esnafın yurtdışındaki fuar ve ticaret etkinliklerine katılımını kolaylaştırmak amacıyla, esnaflara yeşil pasaport verilmeli"

Esnafın yurt dışındaki fuar ve ticaret etkinliklerine katılımını kolaylaştırmak amacıyla, özellikle aktif ihracat yapan esnaflara yeşil pasaport verilmesi önerilmiştir. Bu, esnafın uluslararası ticaret yapabilmesini kolaylaştıracaktır. Ticaret Odalarına bağlı şirketlerin ve STK'ların organize ettiği mesleki fuarlarda esnaf sanatkar odaları ile federasyon zorunlu yer alma ve organizasyonda etkin rol alma hakkının tanınması gerektiği gündeme getirilmiştir.

"5 yıl vadeli krediler ile sektöre daha etkili destek verilmeli"

Mevcut kredi oranlarının yüksek olduğu ve özellikle 36 ay vade ile verilen kredilerin sektörü yeterince desteklemediği tespiti yapılmıştır. 5 yıl vadeli krediler ile sektöre daha etkili destek verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

"Perakende yasası çıkartılmalıdır"

Zincir marketlerin piyasa üzerindeki etkilerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi gerektiği talep edilmiştir. Özellikle, fiyat dengesizliği yaratacak şekilde hareket etmeleri engellenmeli ve küçük esnafın korunması sağlanmalıdır. Bu nedenle perakende yasası çıkartılmalıdır. Zincir marketlerin, sadece fiyat rekabetine dayalı bir iş modeli yerine, sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği talep edilmiştir. Bu sorumluluk, özellikle yerel üreticilerin desteklenmesi ve çevresel sürdürülebilirlik gibi alanlarda daha etkin olabilir."