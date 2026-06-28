Esnaf ve Sanatkarlar Ortak Çağrı Yaptı - Son Dakika
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Esnaf ve Sanatkarlar Ortak Çağrı Yaptı

28.06.2026 12:20
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Alican Ebedinoğlu, esnafın sorunlarına çözüm bulunmasını ve toplumda birlik çağrısı yaptı.

(DİYARBAKIR) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanvekili ve Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, "Esnaf ve sanatkarlarımız bugün yüksek maliyetlerle, finansmana erişim sorunlarıyla ve geçim mücadelesiyle karşı karşıyadır. Toplumun beklentisi de siyasetin enerjisini polemiklere değil, vatandaşın ve esnafın gerçek sorunlarına çözüm üretmeye harcamasıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanvekili ve Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (DESOB) Alican Ebedinoğlu, Türkiye'de son dönemlerde yaşanan siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Siyasi tartışmalar ve toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren gelişmeler, esnaf ve sanatkar camiası tarafından yakından takip edildiğini anlatan Ebedinoğlu, "Bizler hangi görüşten olursa olsun, bu ülkenin birlik ve beraberliğini, huzurunu ve ekonomik istikrarını her şeyin üzerinde görüyoruz. Esnafımızın beklentisi; gerginliklerin arttığı değil, sağduyunun hakim olduğu, kutuplaşmanın değil kardeşliğin güçlendiği bir Türkiye'dir" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN İHTİYACI YENİ TARTIŞMALAR DEĞİL, ÜRETİM, YATIRIM, İSTİHDAM VE REFAHI ARTIRACAK ADIMLARDIR"

Siyasi rekabet demokrasinin doğal bir parçası olduğunu aktaran Ebedinoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak kullanılan dil ve atılan adımlar milletimizi ayrıştırmamalı, farklı kimlikleri ve düşünceleri karşı karşıya getirmemelidir. Türkiye'nin ihtiyacı yeni tartışmalar değil, üretim, yatırım, istihdam ve refahı artıracak adımlardır. Esnaf ve sanatkarlarımız bugün yüksek maliyetlerle, finansmana erişim sorunlarıyla ve geçim mücadelesiyle karşı karşıyadır. Toplumun beklentisi de siyasetin enerjisini polemiklere değil, vatandaşın ve esnafın gerçek sorunlarına çözüm üretmeye harcamasıdır. Bu vesileyle tüm siyasi parti yöneticilerini ve toplumun bütün kesimlerini hukuk devleti ilkesine, demokratik değerlere, karşılıklı saygıya ve toplumsal barışı güçlendirecek bir dile davet ediyoruz. Bizler, dün olduğu gibi bugün de kardeşliğin, sağduyunun, demokrasinin ve güçlü Türkiye idealinin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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