Esnafın Motosiklet Özverisi - Son Dakika
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Esnafın Motosiklet Özverisi

Eskişehir'de esnaf, kaza sonrası bırakılan bir motosiklete 2 aydır sahip çıkıyor ve sahibini bekliyor.

04.12.2024 20:32
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Esnaf, kaza sonrası tek edilen motosiklete 2 aydır gözü gibi bakıyor

Kazada hafif yaralanan sürücü motosikletini olay yerinde bıraktı, aylardır gelen giden yok

Eskişehir esnafından tanımadıkları vatandaş için özveri örneği

Mahalle esnafı Şahap Soyal:

"Sahibi bize ulaşsın, dükkanın önüne götürelim hiç olmazsa çalınmasın"

Kazanın görgü şahidi ve 2 aydır motosiklete göz kulak olan çayevi işletmecisi Mümin Ali Okutucu;

"Mahalle sakinleri olarak malına sahip çıkmaya uğraşıyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 2 ay önce bir ara sokakta kaza yaparak yaralanan motosiklet sürücü hastaneye kaldırılırken, mahalle esnafı olay yerinde kalan araca adeta gözü gibi bakıp çalınmaması için sürekli gözlüyor.

Ertuğrulgazi Mahallesi Yurdagül Sokak üzerinde yaklaşık 2 ay önce meydana gelen kazada bir otomobilin çarptığı, 01 EFT 44 plakalı motosikletin sürücüsü, iddiaya göre hafif yaralandı. Motosikleti olay yerinde kilitleyen sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü ise yine iddiaya göre bir daha aracını almaya gelmedi. Kazadan sonra sokak üzerinde kalan motosiklete ise çevredeki esnaf göz kulak oluyor. 2 aydır sürekli iş yerlerinden gözleyen ve bazen aracın yanına gelen kontrol eden esnaflar, hiç tanımadıkları birinin motosikletine adeta gözü gibi bakıyor.

Merakla bekliyorlar

Esnaf, sahibini merak ettiği motosikletin çalınmasından korkuyor. Parmak izi kalmaması için kilitli motosiklete dokunmayan esnaf, tanımadıkları aracın sahibine, "Gel motosikletini al buradan" diyerek araç sahibine sesleniyorlar.

"Uzun zamandır burada duruyor"

Mahalle esnafı Şahap Soyal, motosiklet sahibini beklediklerini dile getirdi. Aracın çalınmasından korkan Soyal, "Biz görmedik, ama benim bildiğim kadarıyla kavşakta bir kaza yaşanmış. Bir kadın arabasıyla buna vurmuş. Ondan beri bayağı bir zaman oldu, motosiklet burada kilitlenmiş duruyor. Onu herhalde ambulansla götürmüşler, bir daha da ne gelen oldu ne giden. Hatta biz buraya gelen polis arkadaşlardan da rica ettik, 'Bunun sahibi nerede? Ne oldu, başına bir şey mi geldi?' diye sorduk. Uzun zamandır burada duruyor. Zannedersem bilinci yerindeydi. Bize ya ayağı ya da kolu kırık dediler. Ben görmedim, arkadaşlar görmüş. Yaklaşık 1 buçuk, 2 ay olmuştur. Her gün bakıyoruz. Hatta biz buradan taşıyıp, dükkanın önüne götürmeyi bile düşündük, ama zannedersem kilitliymiş. Bir de arıza, varmış kaldıramıyoruz. Tabii her gün inceliyoruz. Hatta arkadaşlarla, 'Gelen giden, arayan soran yok mu' diye konuşuyoruz. 01 yani Adana plakalı, zannedersem arkadaş öğrenci ya da yakınları burada olmadığı için kimse ilgilenmiyor. Bilmiyoruz, bir bilgi alamadık. Bize ulaşsın, dükkanın önüne götüreceğiz, hiç olmazsa çalınmasın" dedi.

"Mahalle sakinleri olarak malına sahip çıkmaya uğraşıyoruz"

Kazanın görgü şahidi ve 2 aydır motosiklete göz kulak olan çayevi işletmecisi esnaf Mümin Ali Okutucu ise, "Bir kadın sürücü arkadaşımıza vurdu, yatırdı. Herhalde ayağını acıttı. O günden beri arkadaşımız yok. Hastanede mi, nerede olduğunu bilemiyoruz. O yüzden biz de mahalle sakinleri olarak malına sahip çıkmaya uğraşıyoruz. Ben de burada esnafım. Her gün göz kulak oluyoruz, sabah akşam gözümüz hep onda. İnşallah arkadaşımız gelir, malını alır gider. Tabii biz sahibine ulaşamadık. Bir şekilde ulaşmamız lazım, ama bize yardımcı olan yok. Genç, delikanlı, 20-25 yaşlarında bir arkadaştı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Eskişehir, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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