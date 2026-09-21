ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy yeni akademik yılın ilk öğle yemeğinde öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy yeni akademik yılın ilk öğle yemeğinde öğrencilerle buluştu

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ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy yeni akademik yılın ilk öğle yemeğinde öğrencilerle buluştu
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Yeni akademik yılın ilk öğle yemeğinde ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Meşelik Kampüsü'ndeki Merkez Yemekhanede öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin hedeflerini dinleyen Gümüşsoy, üniversitenin öğrenci katkısıyla büyüyeceğini ve yönetim kapılarının açık olduğunu söyledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, yeni akademik yılın ilk öğle yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Gümüşsoy, Meşelik Kampüsü'ndeki Merkez Yemekhanede öğrencilerle aynı sofrayı paylaşarak sohbet etti.

Öğrencilerin heyecanını, merakını ve gelecek hedeflerini dinleyen Gümüşsoy, üniversitenin öğrencilerin enerjisi ve katkılarıyla büyümeye devam edeceğini belirtti.

Gümüşsoy, yeni akademik yılın tüm öğrenciler için başarılı, sağlıklı ve keyifli geçmesi temennisinde bulunarak, üniversite yönetiminin kapılarının öğrencilere her zaman açık olduğunu ifade etti.

Programda, rektör yardımcıları Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan ve Prof. Dr. Mustafa Önder de yer aldı.

Kaynak: AA
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