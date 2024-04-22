Espiye Belediye Başkanı Karadere, Espiye için çalışacaklarını söyledi

Güncel

Espiye Belediye Başkan Karadere, ilçenin ortak hedefleri doğrultusunda ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden Espiye için çalışacaklarını söyledi.

Karadere, gazetecilere, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından hızlı şekilde göreve başladıklarını, çalışmalarının kent genelinde devam ettiğini belirtti.

Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Karadere, "Şehrin ortak hedefleri doğrultusunda, ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden Espiye için çalışacağız. Gerek halkın, gerekse ilçenin tüm kurum ve kuruluşlarının desteğiyle hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Halkımızın bize verdiği desteğin karşılığını hizmet yaparak yerine getireceğiz." dedi.