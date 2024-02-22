Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Gelevera Deresi çevresindeki çalışmaları inceledi

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? Espiye Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa Karadere, Gelevera Deresi çevresinde yürütülen çalışmaları inceledi.

İlgililerden bilgi alan Karadere, gazetecilere, derenin ve bölgenin daha modern bir görünüme kavuşmasını hedeflediklerini belirtti.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Hacıköy köyü ile derenin Karadeniz'e döküldüğü alana kadar taş duvar yapım işinin ihalesinin tamamlandığını aktaran Karadere, belediye olarak da dere kenarında yeni çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştireceklerini ifade etti.

Karadere, desteklerinden dolayı AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür ile ilgililere teşekkür etti.