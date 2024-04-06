Espiye Belediyesi Yağlıderelilerle İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
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Espiye Belediyesi Yağlıderelilerle İftar Programı Düzenledi

Espiye Belediyesi Yağlıderelilerle İftar Programı Düzenledi

Espiye Belediyesi, Belediye Başkanı Erol Karadere önderliğinde düzenlenen iftar programında Espiye'de yaşayan Yağlıderelilerle bir araya geldi. Karadere, insanların ramazanda kardeşlik ve barış duygularıyla birlikte olduğunu belirterek, Ramazan Bayramı'nın güzel geçmesini diledi. Programa CHP Espiye İlçe Başkanı İbrahim Akgün ve belediye meclisi üyeleri de katıldı.

06.04.2024 11:43  Güncelleme: 11:44
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Espiye Belediyesince iftar programı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Erol Karadere, bir düğün salonunda organize edilen iftar programında Espiye'de yaşayan Yağlıderelilerle bir araya geldi.

Karadere, ramazanda insanların kardeşlik ve barış duygularıyla aynı sofra etrafında toplandığını belirterek, "Ramazanın sonuna yaklaştığımız şu günlerde Ramazan Bayramı'nın güzellikle geçmesini diliyorum. Bayramınızı da şimdiden kutluyor, saygılarımı sunuyorum." dedi.

Programa, CHP Espiye İlçe Başkanı İbrahim Akgün ve belediye meclisi üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Espiye Belediyesi Yağlıderelilerle İftar Programı Düzenledi - Son Dakika

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