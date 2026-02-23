Giresun Espiye ilçesinde çiftçilere yönelik "B-REÇETE Sistemi" ve "Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi" eğitimleri düzenlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince gerçekleştirilen program, Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapıldı.
Programda, sisteminin işleyişi, bitki koruma ürünlerinin doğru ve bilinçli kullanımı ile uygulama belgesi alma süreci hakkında katılımcılara bilgiler verildi.
Espiye'de çiftçilere yönelik bilgilendirme eğitimi verildi
