Estudiantes, 40 yaşındaki Muslera'nın 3 penaltı kurtarışıyla Copa Libertadores finalinde - Son Dakika
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Estudiantes, 40 yaşındaki Muslera'nın 3 penaltı kurtarışıyla Copa Libertadores finalinde

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Estudiantes, 40 yaşındaki Muslera\'nın 3 penaltı kurtarışıyla Copa Libertadores finalinde
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Copa Libertadores yarı final rövanşında Maracana'da Flamengo ile golsüz berabere kalan Estudiantes, seri penaltı atışlarını 3-2 kazanarak finale yükseldi. Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Jorginho, Lucas Paqueta ve Bruno Henrique'nin penaltılarını kurtardı ve son kurtarışının ardından kale önünde dans etti.

Galatasaray'da geçirdiği yıllarda sayısız başarıya imza atan Fernando Muslera, yeni takımı Estudiantes'te de tarih yazmaya devam ediyor. Uruguaylı kaleci, Copa Libertadores yarı finalinde Flamengo karşısında sergilediği olağanüstü performansla takımına final biletini kazandırdı.

MARACANA'DA MUSLERA ŞOV

Copa Libertadores yarı final rövanşında Flamengo ile Estudiantes, Brezilya'nın ünlü Maracana Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arjantin'de oynanan ilk maçın 0-0 sona ermesinin ardından rövanş mücadelesinde de gol sesi çıkmadı. Estudiantes, 50. dakikada Baltasar Rodríguez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen güçlü rakibine geçit vermedi. Normal süresi golsüz tamamlanan karşılaşmada finalisti seri penaltı atışları belirledi.

3 PENALTI KURTARIP TAKIMINI FİNALE TAŞIDI

Seri penaltı atışlarında sahneye çıkan Fernando Muslera, Flamengo'nun yıldızlarına adeta duvar ördü. Uruguaylı kaleci, Jorginho, Lucas Paqueta ve Bruno Henrique'nin kullandığı penaltıları kurtararak Brezilya temsilcisine büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Muslera'nın üç kurtarış yaptığı penaltı atışlarını 3-2 kazanan Estudiantes, Copa Libertadores'te finale yükseldi.

SON PENALTININ ARDINDAN DANS ETTİ

Flamengo'nun son penaltısını kullanan Bruno Henrique'ye de gol izni vermeyen Muslera, kurtarışının ardından büyük sevinç yaşadı. Tecrübeli file bekçisi, kale önünde dans ederek tarihi zaferi kutladı. Muslera'nın performansı, Galatasaray'daki yıllarında yaptığı kritik kurtarışları da hatırlattı.

FİNALDE RAKİP PALMEIRAS

Fernando Muslera'nın yıldızlaştığı Estudiantes, Copa Libertadores finalinde Brezilya temsilcisi Palmeiras ile karşılaşacak. Dev final, 28 Kasım'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki Centenario Stadı'nda oynanacak.

Estudiantes, 40 yaşındaki Muslera'nın 3 penaltı kurtarışıyla Copa Libertadores finalinde
Estudiantes, 40 yaşındaki Muslera'nın 3 penaltı kurtarışıyla Copa Libertadores finalinde
Estudiantes, 40 yaşındaki Muslera'nın 3 penaltı kurtarışıyla Copa Libertadores finalinde
Estudiantes, 40 yaşındaki Muslera'nın 3 penaltı kurtarışıyla Copa Libertadores finalinde
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