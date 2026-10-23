Amy Schumer kilo verdikten sonra eşinden ayrıldı: Cushing sendromu teşhisini açıkladı

Sinema ve televizyon dünyasında son dönemde sıkça konuşulan zayıflama iğneleri, ünlü isimlerin yaşadığı fiziksel değişimlerle gündemdeki yerini koruyor. Bu yönteme başvuran isimlerden biri de ABD'li komedyen ve oyuncu Amy Schumer oldu.

Kariyeri boyunca kadınlara dayatılan güzellik standartlarını eleştiren Schumer, yıllarca kendi bedeniyle barışık olduğunu dile getirmişti. Ancak ünlü oyuncunun son dönemde verdiği kilolar ve değişen görünümü dikkat çekti.

ZAYIFLADI, ARDINDAN EVLİLİĞİNİ NOKTALADI

Zayıflama iğneleri yardımıyla kilo veren Schumer, fiziksel değişiminin ardından özel hayatında da önemli bir karar aldı.

Ünlü oyuncunun eşinden ayrılması, yaşadığı değişimle birlikte yeniden gündeme geldi. Ancak Schumer'ın boşanma kararının kilo vermesiyle bağlantılı olduğuna ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

"ÇEKİCİ GÖRÜNMEK İÇİN DEĞİL, HAYATTA KALMAK İÇİN YAPTIM"

Kilo verme sürecinin arkasında sağlık sorunları bulunduğunu belirten Schumer, kendisine Cushing sendromu teşhisi konulduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu, zayıflama kararının yalnızca dış görünüşünü değiştirmek amacıyla alınmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bunu çekici görünmek için yapmadım; gerçi bu hoş ve geçici bir his. Ancak bunu tamamen hayatta kalabilmek için yaptım."