Giresun'un Espiye ilçesinde fındık üreticilerine yönelik budama eğitimi düzenlendi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Ericek köyündeki uygulamalı eğitimde katılımcılara budama teknikleri öğretildi, budama ve verim arasındaki bağlantıya ilişkin bilgi aktarıldı.
???????Eğitimlere talep gelmesi halinde devam edileceği de bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Espiye'de Fındık Budama Eğitimi - Son Dakika
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