Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin devrildiği kazada sürücü yaşamını yitirdi.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Adabük Mahallesi mevkisinde Ahmet G. yönetimindeki 28 ACF 122 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Ahmet G'nin cesedi, Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Espiye'de Talihsiz Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?