Espiye\'de Yaz Kur\'an Kursu Etkinliklerle Zenginleşiyor

Espiye'de yaz Kur'an kursunda temel dini bilgiler eğitiminin yanı sıra spor ve sosyal etkinlikler düzenleniyor.

Şehit Şahin Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki kursa katılan öğrenciler namaz ve Kur'an-ı Kerim eğitimlerinin yanında voleybol, masa tenisi ve boyama gibi etkinliklerle güzel vakit geçiriyor.

Lisenin müdürü Güngör Karaman, okulda ilk kez açılan kursa 20 öğrencinin katıldığını söyledi.

Kursa ilginin artması için etkinlikler düzenlediklerini belirten Karaman, etkinlikler sayesinde öğrencilerin mutlu olduğunu ve zinde kaldığını ifade etti.