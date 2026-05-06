Espiye\'den kısa kısa

06.05.2026 00:44
Fransa'nın Pau kentinde düzenlenen U19 Dünya Rafting Şampiyonası slalom etabında dünya 3'üncüsü olan Kadın Milli Takımı sporcuları için Espiye'de karşılama töreni düzenlendi.

Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören Espiye Es Es Spor Kulübü bünyesindeki milli sporcular İlayda Dursun, Kardelen Bodur, Sena Akşam, Filiz Gök, Mualla Yıldırım ile antrenörleri Ata Atakul, Hükümet Konağı önünde çiçekle karşılandı.

Kaymakam Ahmet Kavanoz, ilk kez katılım sağlanan dünya şampiyonasında elde edilen başarının büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Sporcuları ve antrenörlerini kutlayan Kavanoz, bu başarının bölgedeki gençlere örnek olacağının altını çizdi.

Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümü

Espiye'de, Kut'ül Amare Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dua edilen programda öğrenciler şiir okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, ecdadın kahramanlıklarının unutulmaması gerektiği belirterek, genç nesillere tarih bilinci aşılamanın önemine dikkati çekti.

Sinevizyon ve tiyatro gösterisinin ardından sona eren programa, Kaymakam Ahmet Kavanoz, Belediye Başkanı Erol Karadere de katıldı.

Kaynak: AA

