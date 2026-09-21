Espiye Kaymakamı Kavanoz, menfezde boğulan çocuğun ailesine taziye ziyareti yaptı

Espiye Kaymakamı Kavanoz, menfezde boğulan çocuğun ailesine taziye ziyareti yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Çalkaya'da menfezde boğulan çocuğun ailesine başsağlığı diledi. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi; aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki Z.S.G.'nın Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, oyun oynadığı sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düşerek boğulan Yusuf Erdem Arslan'ın ailesine ziyarette bulundu.
Kavanoz, Çalkaya köyünde yaşayan baba Hidayet ve anne Gülten Arslan ile görüştü, başsağlığı dilediğinde bulundu.
Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki Z.S.G.'nın ise Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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