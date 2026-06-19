Estetik Hafıza Sergisi Açıldı

Terakki Vakfı Sanat Koleksiyonu'ndan derlenen "Estetik Hafıza: Terakki Vakfı Sanat Koleksiyonu'ndan Bir Seçki" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Nazlı Pektaş'ın küratörlüğünde hazırlanan sergi, Terakki Vakfı Sanat Galerisi'nde 17 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

Sergide Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Avni Arbaş, Komet, Abidin Dino, Leyla Gamsız, İbrahim Balaban, Halil Dikmen, Şevket Dağ, Adnan Turani, Fikret Mualla, Gürdal Duyar, Sabri Berkel, Selim Turan, Nuri İyem, İbrahim Safi, Muhsin Kut ve Naile Akıncı'nın eserleri yer alıyor.

Türkiye'de modern sanatın gelişim sürecini ve tarihsel dönüşüm noktalarını kurumsal bellek çerçevesinde bir araya getiren sergi, Paris-İstanbul hattında şekillenen estetik ve düşünsel etkileşimin izlerini yansıtırken modern sanat akımlarının yerel sanat anlayışıyla kurduğu ilişkiyi de görünür kılıyor.

Seçkide Türk resim ve heykel sanatının gelişiminde etkili olmuş sanatçıların eserleri aynı çatı altında buluşuyor. Şevket Dağ'ın mekansal kurgularından başlayarak D Grubu sanatçılarının kübist yaklaşımlarına, Nuri İyem ve Yeniler Grubu'nun toplumsal gerçekçi anlayışından 1950'li yılların soyut sanat eğilimlerine ve Paris Ekolü'nün lirik duyarlılığına uzanan eserler, Türk sanat tarihinin farklı dönemlerini bir arada sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pektaş, şu ifadeleri kullandı:

"Terakki Vakfının yıllar içinde süreklilik taşıyan bir duyarlılıkla bir araya getirdiği çok geniş dönemleri kapsayan zengin koleksiyon, bir eğitim kurumunun asli faaliyetlerini sürdürürken görsel sanatlar, tiyatro ve müzik alanında üstlendiği hamiliğin, Türkiye'nin kültürel sermayesine yaptığı uzun soluklu katkının bir yansımasıdır. Sergide buluşan 36 tablo ve 5 heykel, bu estetik hafızayı geçmişin sessiz birer belgesi olarak kalmaktan kurtararak bugünün mekanında yeniden konuşmaya açar. Estetik Hafıza Sergisi, akımlar ve dönemler arasındaki bu derin diyalogla coğrafyanın görsel hafızasını kuramsal bir netlikle okuyan, bir vakıf okulunun sanata yaptığı yatırımlarla toplumsal bellekte açtığı alanı yarına aktaran rafine bir seçkidir."