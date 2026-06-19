Estetik Hafıza Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Estetik Hafıza Sergisi Açıldı

19.06.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terakki Vakfı Sanat Koleksiyonu'ndan derlenen sergi, modern sanatın izlerini sunuyor.

Terakki Vakfı Sanat Koleksiyonu'ndan derlenen "Estetik Hafıza: Terakki Vakfı Sanat Koleksiyonu'ndan Bir Seçki" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Nazlı Pektaş'ın küratörlüğünde hazırlanan sergi, Terakki Vakfı Sanat Galerisi'nde 17 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

Sergide Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Avni Arbaş, Komet, Abidin Dino, Leyla Gamsız, İbrahim Balaban, Halil Dikmen, Şevket Dağ, Adnan Turani, Fikret Mualla, Gürdal Duyar, Sabri Berkel, Selim Turan, Nuri İyem, İbrahim Safi, Muhsin Kut ve Naile Akıncı'nın eserleri yer alıyor.

Türkiye'de modern sanatın gelişim sürecini ve tarihsel dönüşüm noktalarını kurumsal bellek çerçevesinde bir araya getiren sergi, Paris-İstanbul hattında şekillenen estetik ve düşünsel etkileşimin izlerini yansıtırken modern sanat akımlarının yerel sanat anlayışıyla kurduğu ilişkiyi de görünür kılıyor.

Seçkide Türk resim ve heykel sanatının gelişiminde etkili olmuş sanatçıların eserleri aynı çatı altında buluşuyor. Şevket Dağ'ın mekansal kurgularından başlayarak D Grubu sanatçılarının kübist yaklaşımlarına, Nuri İyem ve Yeniler Grubu'nun toplumsal gerçekçi anlayışından 1950'li yılların soyut sanat eğilimlerine ve Paris Ekolü'nün lirik duyarlılığına uzanan eserler, Türk sanat tarihinin farklı dönemlerini bir arada sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pektaş, şu ifadeleri kullandı:

"Terakki Vakfının yıllar içinde süreklilik taşıyan bir duyarlılıkla bir araya getirdiği çok geniş dönemleri kapsayan zengin koleksiyon, bir eğitim kurumunun asli faaliyetlerini sürdürürken görsel sanatlar, tiyatro ve müzik alanında üstlendiği hamiliğin, Türkiye'nin kültürel sermayesine yaptığı uzun soluklu katkının bir yansımasıdır. Sergide buluşan 36 tablo ve 5 heykel, bu estetik hafızayı geçmişin sessiz birer belgesi olarak kalmaktan kurtararak bugünün mekanında yeniden konuşmaya açar. Estetik Hafıza Sergisi, akımlar ve dönemler arasındaki bu derin diyalogla coğrafyanın görsel hafızasını kuramsal bir netlikle okuyan, bir vakıf okulunun sanata yaptığı yatırımlarla toplumsal bellekte açtığı alanı yarına aktaran rafine bir seçkidir."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Estetik Hafıza Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
Okan Buruk’tan İsmail Kartal’ı kızdıracak sözler Okan Buruk'tan İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler
Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler
JD Vance’tan Trump’a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu JD Vance'tan Trump'a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu
Trabzonspor’dan Barcelona’ya Avrupa bu transferi konuşur Trabzonspor'dan Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

17:06
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza İşte ilk sözleri
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri
15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:27
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 17:45:18. #7.12#
SON DAKİKA: Estetik Hafıza Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.