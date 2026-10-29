Estonya, Baltık Savunma Hattı için Ida-Viru'da yaklaşık 150 sığınak planlıyor

Estonya Savunma Bakanı Martin Herem, ülkesinin Rusya sınırındaki kuzeydoğu bölgesi Ida-Viru'da yaklaşık 150 sığınağın inşa edilmesinin planlandığını açıkladı.

Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre, Bakan Herem, Estonya parlamentosunda (Riigikogu) Baltık Savunma Hattı'nın oluşturulması konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Herem, Baltık Savunma Hattı'nın oluşturulması kapsamında Ida-Viru bölgesinde yaklaşık 150 sığınağın yapılmasının planlandığını belirterek, bunlardan 100'ünün devlete ait arazilerde, yaklaşık 50'sinin ise belediyelere ait veya özel arazilerde yer alacağını ifade etti.

Özel arazilerde inşa edilecek sığınaklar için arazi sahipleriyle anlaşmaya varılması gerektiğini kaydeden Herem, bu kapsamda yaşanabilecek rahatsızlıklar için tazminat ödenmesi, arazinin kiralanması veya satın alınmasının çözüm olabileceğini belirtti.

Herem, savunma hattı oluşturmak amacıyla büyük çaplı arazi satın alma planlarının bulunmadığını da aktardı.

Savunma Bakanlığının gençlik politikasını onayladığının altını çizen Herem, bu kapsamda 4 yıl boyunca Estonya Gönüllü Savunma Teşkilatına bağlı, gençlerde yurtseverlik bilincini ve ulusal savunma farkındalığını geliştirmeyi amaçlayan Noored Kotkad ve Kodutütred adlı gençlik kuruluşlarının faaliyetlerine ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanımına yönelik eğitimlere ayrılan finansmanın artırılacağını bildirdi.

Herem, temel eğitim müfredatındaki diğer derslerde de ulusal savunma konularına daha fazla yer verileceğini belirterek, gençlere yönelik faaliyetlerin yalnızca Ida-Viru bölgesiyle sınırlı kalmayacağını, ülke genelinde yürütüleceğini vurguladı.

Ida-Viru bölgesine özel olarak uygulanacak planlar konusunda bilgi veremeyeceğini dile getiren Herem, çalışmaların genel olarak Estonya'nın tamamını kapsadığını ifade etti.