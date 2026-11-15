Estonya Başbakanı Michal, Threod Systems sabotajında GRU talimatını öne sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Estonya Başbakanı Michal, Threod Systems sabotajında GRU talimatını öne sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Estonya Başbakanı Kristen Michal, 14 Kasım gecesi Threod Systems'e yönelik sabotaj girişiminin GRU talimatıyla yapıldığını öne sürdü. Michal, girişimin büyük hasara yol açmadan engellendiğini ve saldırganların gözaltına alındığını açıkladı.

Estonya Başbakanı Kristen Michal, Rus istihbaratının talimatıyla ülkesindeki savunma şirketlerinden Threod Systems'e sabotaj girişiminde bulunulduğunu ve saldırganların gözaltına alındığını bildirdi.

Başbakan Michal, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, 14 Kasım gecesi askeri amaçlı insansız hava araçları ve keşif-gözetleme sistemleri üreten Estonyalı savunma şirketi Threod Systems'in hedef alındığını belirtti.

Sabotaj girişiminin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) talimatıyla yapıldığını öne süren Michal, artırılan güvenlik önlemleri ve kolluk kuvvetlerinin hızlı müdahalesi sayesinde sabotaj girişiminin büyük çaplı hasara yol açmadan engellendiğini ve saldırganların gözaltına alındığını aktardı.

Michal, olayın Rusya'nın Avrupa'ya karşı yürüttüğü daha geniş kapsamlı hibrit savaşın bir parçası olduğunu ve bu girişimlerle Ukrayna'ya verilen desteğin azaltılmasının ve Rusya üzerindeki baskının hafifletilmesinin amaçlandığını savundu.

Estonya'nın gözdağına boyun eğmeyeceğini vurgulayan Michal, halkın güvenliğine ve ulusal güvenliğe yönelik riskleri azaltmak amacıyla Rusya ile sınırın kapatılması ihtimaline karşı hazırlık yaptıklarını dile getirdi.

Estonya İç Güvenlik Servisi'nin X'teki hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise 14 Kasım saat 03.06'da Threod Systems'in tesislerinde patlamaya yol açmak ve binayı ateşe vermek amacıyla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Şüphelilerin kısa sürede gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "Rusya'dan gelebilecek bu tür iş tekliflerini değerlendirmeyi bile düşünmemenizi tavsiye ediyoruz. Sonuçları ağırdır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
GüvenlikPolitikaEstonyaSavunmaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi İşte o ihtimal 5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal
Hediyeye göre değişen dans: TikTok’taki çiftin yayınına eleştiri yağdı Hediyeye göre değişen dans: TikTok'taki çiftin yayınına eleştiri yağdı
İspanyollar Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor Ocak ayında uçak kalkabilir İspanyollar Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Ocak ayında uçak kalkabilir
Başkanlar Kurulu, Fatih Altaylı için karar verdi Her şey sil baştan Başkanlar Kurulu, Fatih Altaylı için karar verdi! Her şey sil baştan
Oğuzhan Koç Levent’e veda etti: 85 binlik kira davada 324 bin olmuştu Oğuzhan Koç Levent'e veda etti: 85 binlik kira davada 324 bin olmuştu
17:51
İrfan Can Eğribayat’tan Fenerbahçe’deki takım arkadaşını sinirlendirecek sözler: Bana gol atamıyordu
İrfan Can Eğribayat'tan Fenerbahçe'deki takım arkadaşını sinirlendirecek sözler: Bana gol atamıyordu
17:46
Özgür Özel tarih verdi Fon listesinde 8 dosya bu hafta açıklanıyor
Özgür Özel tarih verdi! Fon listesinde 8 dosya bu hafta açıklanıyor
17:37
İsrail’de bütün dengeler altüst oldu Netanyahu için formül arayışındalar
İsrail'de bütün dengeler altüst oldu! Netanyahu için formül arayışındalar
17:24
Gaziantep FK, Volkan Demirel’i resmen açıkladı
Gaziantep FK, Volkan Demirel'i resmen açıkladı
17:17
Fenerbahçe’de golcü bombası Eski kral geri dönebilir
Fenerbahçe'de golcü bombası! Eski kral geri dönebilir
17:15
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 17:58:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Estonya Başbakanı Michal, Threod Systems sabotajında GRU talimatını öne sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android