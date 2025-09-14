Estonya'da Doğu Sınırında Uçuş Yasağı - Son Dakika
Estonya'da Doğu Sınırında Uçuş Yasağı

14.09.2025 10:34
Estonya, Rus kuvvetleri nedeniyle doğu sınırında uçuşları yasakladı, kısıtlamalar saat 20.00-07.00 arası geçerli.

TALLİN, 14 Eylül (Xinhua) -- Estonya, ülkenin doğu sınırının tamamında uçuşların geçici olarak yasaklandığını duyurdu.

Ordu yaptığı açıklamada, kararın Leningrad bölgesinde Rus kuvvetlerinin ve Ukrayna insansız hava araçlarının faaliyetleri nedeniyle alındığını ve yasağın hava sahasının daha kapsamlı şekilde izlenmesini sağlayacağını belirtti.

Ülkenin kamu yayıncısı ERR'in cuma günkü haberine göre, yasaklı bölgede uçuş kısıtlamaları önümüzdeki haftalarda her gün saat 20.00 ile 07.00 arasında, 6.000 metreye kadar olan irtifalarda geçerli olacak. Ordu, kısıtlamaların ne kadar süreyle devam edeceğini belirtmek için henüz erken olduğunu açıkladı.

Benzer bölgesel uçuş yasakları Letonya tarafından da uygulamaya konuldu. Letonya, 11 Eylül'den 18 Eylül'e kadar doğu sınırındaki hava sahasını kapatırken, bu kısıtlamanın uzatılabileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

