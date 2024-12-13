Estonya\'da Reşit Olmayanlara Solaryum ve Dövme Yasağı

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TALLİN, 13 Aralık (Xinhua) -- Estonya Parlamentosu, çarşamba günü kabul ettiği yeni halk sağlığı yasasıyla, reşit olmayanlara solaryum ve dövme hizmeti verilmesini yasakladı.

1 Eylül 2025'te yürürlüğe girecek yasa, solaryum ve dövme hizmetlerini yalnızca 18 yaş ve üzeri yetişkinlerle sınırlıyor.

Sosyal İşler Bakanlığına göre yasa, halk sağlığını korumak ve daha uzun, sağlıklı bir yaşam için uygun bir ortam yaratmayı teşvik etmek amacıyla hazırlandı.

Estonya Kamu Yayıncılığı'nın perşembe günü yaptığı habere göre yasa, toksik bitkiler, hayvanlar, bitki ve hayvan bazlı ürünler ile tehlikeli kimyasalların kullanımına ilişkin sınırlamaları da kapsayarak, sağlık riski taşıyan ürün ve hizmetlere yönelik daha sıkı düzenlemeler getiriyor.

Bakanlık, özellikle dövme işlemlerinde kullanılan boyalardan kaynaklanan sağlık risklerine dikkat çekti.