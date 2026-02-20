Estonya Doğu Sınırına 600 Beton Sığınak Tedarik Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Estonya Doğu Sınırına 600 Beton Sığınak Tedarik Edecek

20.02.2026 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Estonya, doğu sınırında 600 beton sığınak almayı planlıyor; Letonya da ihaleye katılabilir.

Estonya'nın doğu sınırı boyunca konuşlandırılmak üzere 600'e kadar beton sığınak tedarik etmeyi planladığı belirtildi.

Estonya Savunma Yatırımları Merkezinden (ECDI) yapılan yazılı açıklamaya göre, büyük ölçekli sığınak alımı için kamu ihalesi açıldı.

Estonya, doğu sınırına konuşlandırılmak üzere en fazla 600 beton sığınak tedarik etmeyi planlıyor. Letonya da bu ihaleye ilgi gösterdi, olası katılımı konusunda görüşmeler sürüyor.

ECDI Genel Müdür Yardımcısı Asko Kivinuk, bu çalışmayı güney komşularıyla yürütmekten memnuniyet duyduklarını ve ortak tedarik sayesinde maliyet tasarrufu sağlayacaklarını belirtti.

Kivinuk, "Baltık Savunma Hattı için ilk sığınaklar zaten teslim edildi ve kurulumları Estonya'nın güneydoğusu ve kuzeydoğusunda adım adım ilerliyor. Kazanılan deneyim, daha büyük ölçekli bir tedarike devam etme konusunda bize güven veriyor." ifadesini kullandı.

ECDI, Baltık Savunma Hattı'nı mevcut onaylı kapsamı dahilinde 2027 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

Baltık Savunma Hattı, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın, Rusya ve Belarus ile olan kara sınırlarında olası bir askeri saldırıyı sınır hattında durdurmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Letonya, Estonya, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Estonya Doğu Sınırına 600 Beton Sığınak Tedarik Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Çok sayıda atama yapıldı İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar Çok sayıda atama yapıldı! İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar
Tahran’dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak Tahran'dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak
Hatay’da korkutan deprem Çevre illerde de büyük panik yaşandı Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden... Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
“14 yaşındayım“ diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti "14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

22:28
Trump: Suriye’nin başına Şara’yı ben getirdim
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim
22:03
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
21:34
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21:26
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 23:40:38. #7.11#
SON DAKİKA: Estonya Doğu Sınırına 600 Beton Sığınak Tedarik Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.