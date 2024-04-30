Estonya, Finnair'in Tartu uçuşlarını iptal etmesi üzerine Rusya'yı suçladı - Son Dakika
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Estonya, Finnair'in Tartu uçuşlarını iptal etmesi üzerine Rusya'yı suçladı

Estonya, Finnair\'in Tartu uçuşlarını iptal etmesi üzerine Rusya\'yı suçladı

Estonya, Finnair'in Tartu kentine uçuşlarını iptal etmesi üzerine Rusya'yı uçakların GPS sistemine müdahale etmekle suçladı. Estonya Dışişleri Bakanı, müdahaleleri 'hibrit saldırı' olarak nitelendirerek Rusya'yı sorumlu tuttu. Finnair, GPS sinyallerine yapılan müdahale nedeniyle Tartu uçuşlarını askıya aldığını duyurdu. Estonya ve Rusya arasında diplomatlar sınır dışı edilmişti.

30.04.2024 01:49
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Estonya, Finlandiya hava yolu şirketi Finnair'in Tartu kentine uçuşlarını iptal etmesi üzerine, Rusya'yı uçakların GPS sistemine müdahale etmekle suçladı.

Estonya kamu yayıncısı ERR'e konuşan Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, uçakların GPS sistemine yönelik müdahaleleri "hibrit saldırı" olarak nitelendirerek olaydan Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi.

Tsahkna, konuyu AB ve NATO'da gündeme getirmeyi planladığını belirterek, "Rusya, neden oldukları müdahalenin hava trafiğimiz için çok tehlikeli olduğunu çok iyi biliyor. Bu gündelik hayatımızın akışını bozan ve insanların hayatlarını riske atan kasıtlı bir eylemdir." dedi.

Finnair, Tartu'ya uçuşlarını 31 Mayıs'a kadar askıya aldı

Öte yandan, Finnair tarafından yapılan açıklamada, geçen hafta, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'den Estonya'nın Tartu kentine giden iki uçağın, GPS sinyallerine müdahale nedeniyle iniş yapamayarak geri döndüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Tartu'daki GPS sistemine müdahale girişimi, alternatif çözümler bulunana kadar bizi uçuşları askıya almaya zorluyor." denildi.

Finnair, "Baltık Denizi bölgesi üzerindeki GPS sinyallerine yapılan müdahale" nedeniyle Tartu uçuşlarının 31 Mayıs'a kadar durdurulacağını duyurdu.

Finnair'in operasyon direktörü Jari Paajanen da yaptığı açıklamada, "Çoğu havalimanı alternatif yaklaşım yöntemleri kullanıyor, ancak Tartu gibi bazı havalimanları yalnızca GPS sinyali gerektiren yöntemler kullanıyor." ifadesini kullandı.

Uçaklarda, coğrafi konum konusunda pilotlara destek sağlayan GPS sistemleri, sinyal olmadan da güvenli bir şekilde uçuş sağlayabiliyor.

Estonya ve Rusya karşılıklı olarak diplomatlarını sınır dışı etmişti

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Tallinn Büyükelçiliğinde çalışan diplomatın "gizli dava belgelerini" sızdırdığı gerekçesiyle geçen ay sınır dışı edildiğini bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da mütekabiliyet ilkesi gereği bir Estonyalı diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Estonya, Finnair'in Tartu uçuşlarını iptal etmesi üzerine Rusya'yı suçladı - Son Dakika

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