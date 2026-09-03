Estonya Savunma Bakanı Pevkur, Hint şirketlerine 70 milyon avro peşin ödeme sonrası istifa etti

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Ukrayna için top mermisi alımı kapsamında daha önce tek bir mermi dahi satmamış Hint şirketlerine toplam 70 milyon avro peşin ödeme yapılmasının ardından istifa etti.

Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre, Estonya'nın Ukrayna için top mermisi satın almak üzere daha önce tek bir mermi dahi satmamış Hint şirketlerine toplam 70 milyon avro peşin ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Estonya Savunma Yatırımları Merkezi'nin (RKIK) o dönemki başkanı Magnus-Valdemar Saar, bakanlık yöneticilerinin onayı olmadan önemli kararların alınmadığını söyledi.

Pevkur, ETV'nin "Aktuaalne kaamera" haber programında yaptığı açıklamada, sözleşmeleri gerçekten okumadığını ancak RKIK'nin sözleşmeleri kendisine getirdiğini doğruladı.

Görevinden istifa ettiğini belirten Pevkur, "Bakan çorap ve mühimmat sayımı yapmasa veya sözleşme görüşmeleri yürütmese de, Ulusal Denetleme Ofisi'nin özellikle ordu ve RKIK'nin faaliyetlerine ilişkin eleştirileri, siyasi sorumluluk sorusunu gündeme getiriyor." dedi.

Hanno Pevkur, istifa kararını ulusal savunmayı güçlendirmek için doğru kararları aldıklarına olan inancıyla verdiğini ifade ederek, "Estonya, hiç olmadığı kadar iyi savunuluyor." diye konuştu.

Estonya Başbakanı Kristen Michal ise yaptığı açıklamayla ülkenin yeni savunma bakanını gelecek hafta belirleyeceklerini bildirdi.

Pevkur, 2022'den bu yana Estonya'nın savunma bakanı olarak görev yapıyordu.