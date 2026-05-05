Esvatini Kralı Tayvan'a Destek Verdi

CAPE Esvatini Kralı III. Mswati, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Lai Ching-te'nin ülkesine düzenlediği ziyarette, "gerçek dost" olarak nitelendirdiği Tayvan'ın uluslararası toplumdaki yer alma çabaları dahil, tüm hedeflerini desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Devlet televizyonu Eswatini TV'nin haberine göre, daha önce ertelemek zorunda kaldığı Esvatini ziyareti kapsamında havalimanında askeri törenle karşılanan Lai, başkent Mbabane yakınlarındaki Lozita Kraliyet Sarayı'nda, Kral III. Mswati'yle bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Kral III. Mswati, "Size, hükümetinize ve Tayvan halkına, şu güvenceyi vermek isteriz ki; Esvatini Krallığı, Tayvan'ın ulaşmak istediği tüm hedefleri desteklemeye hazırdır. Buna, Tayvan'ın uluslararası toplumda yer alma ve katılım sağlama çabaları da dahildir." ifadesini kullandı.

III. Mswati ve Lai, daha sonra Tayvan'ın katkılarıyla inşa edilip geçen hafta resmi açılışı gerçekleştirilen Ezulwini Uluslararası Kongre Merkezi'ni ziyaret etti.

Kral III. Mswati, burada yaptığı konuşmada, "Tayvan, Krallığın ekonomisine ve birçok alana oldukça önemli katkılarda bulunmuştur ve bu ülke için gerçekten iyi bir dost olmuştur." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) ruhunun "kimseyi geride bırakmamak" ilkesine dayandığını belirten III. Mswati, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak hala geride bırakılmış olanlar var. Tayvan'daki 23 milyon insan kendilerini hala geride bırakılmış hissediyor. Bu nedenle özellikle Tayvan adına güçlü bir çağrıda bulunmak istiyoruz; 'Kimseyi geride bırakmama' ilkesi doğrultusunda, Birleşmiş Milletler'in bir gün Tayvan'ın da tüm insanlık için anlamlı katkılar sunabileceğini değerlendirmesini umuyoruz."

Ziyaret, daha önce hava sahası engeli nedeniyle ertelenmişti

Tayvan'ın lideri Lai'nin, daha önce 22 Nisan'da Esvatini'ye yapmayı planladığı ziyaret, onu ve heyetini taşıyacak charter uçağının uçuş güzergahındaki Seyşeller, Mauritius ve Madagaskar'ın hava sahası uçuş izinlerini aniden geri çekmesi nedeniyle ertelenmişti.

Tayvan otoriteleri, söz konusu ülkelerin davranışında Çin'in ekonomik zorlama dahil yaptığı baskıların etkili olduğunu ileri sürmüştü.

Lai'nin ikinci yurt dışı ziyareti

Lai'nin, Afrika kıtasında Tayvan'ı tanıyan tek ülke olan Esvatini'ye yaptığı ziyaret, "Mayıs 2024'te göreve gelmesinden bu yana 2. yurt dışı ziyareti" oldu.

Tayvan lideri, Aralık 2024'te Tayvan ile diplomatik ilişkilerini sürdüren Pasifik ada ülkeleri Marshall Adaları, Tuvalu ve Palau'yu ziyaret etmiş, bu ziyaretlerde ABD'nin Hawaii ve Guam adalarını geçiş durağı olarak kullanmıştı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Çin, Tayvan'ın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkarken, Tayvan hükümetinin kendisini tanıyan ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.