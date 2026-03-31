Et Fiyatlarında Manipülasyon Operasyonu

31.03.2026 10:59
Ankara merkezli 8 ilde yürütülen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı, bozuk et piyasaya sürüldü.

ANKARA merkezli 8 ilde karkas et fiyatlarında manipülasyon ve bozuk etlerin piyasaya sürüldüğü iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; 2025 yılı Ekim ayı sonuna kadar istikrarlı seyreden karkas et fiyatlarının bazı besici gruplar tarafından manipüle edilerek olağanüstü şekilde yükseltildiği belirtildi. Karkas et tedarikçisi firmalarca arz kısıtlamasına gidilerek fiilen arzın durdurulduğu, hastalıklı hayvanların kesilmesiyle bozulmuş etlerin piyasaya sürüldüğünün tespit edildiği ifade edildi. Bu kapsamda, büyük ölçekli besici ve tedarikçilerin 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Fiyatları etkileme', 'Mal ve hizmet satımından kaçınma' ve 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçlarını örgütsel faaliyet kapsamında işlediklerine ilişkin somut delillere ulaşıldı.

Bu kapsamda; Ankara merkezli Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya olmak üzere 8 ilde 28 şüpheli ile denetimleri önceden haber veren 5 kamu görevlisi dahil toplam 33 şüpheli hakkında bugün itibarıyla eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
