WASHINGTON/ ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, Demokrat Partili Jimmy Gomez'in bir Meclis çalışanına "cinsel tacizde" bulunduğu sonucuna vararak, bu davranışların Meclis içi etik ve davranış kurallarının ihlali olduğunu belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, Gomez hakkındaki "cinsel taciz" iddialarıyla ilgili raporunu açıkladı.

Raporda, Gomez'in bir Meclis çalışanına "cinsel tacizde" bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bu davranışların Meclis içi etik ve davranış kurallarının ihlali olduğu ifade edilen raporda, Gomez'in 2024'te de eski bir Meclis çalışanına cinsel nitelikli fiziksel temasta bulunduğuna dair "önemli kanıtlar" elde edildiği bilgisi verildi.

Gomez, istifa edeceğini açıkladı

Demokrat Partiden California Eyaleti 34. Kongre Bölgesi'ni temsil eden Gomez ise yaptığı yazılı açıklamada, Komitenin bulgularına ve vardığı sonuçlara katılmadığını belirterek, soruşturma sürecinin adil yürütülmediğini savundu.

Gomez, "Her aşamada Etik Komitesi ile işbirliği yaptım ve bilgi taleplerine gönüllü olarak yanıt verdim. Ancak Komitenin raporuna ve vardığı sonuçlara ciddi itirazlarım var." ifadesini kullandı.

Rapor açıklanmadan önce kendisine yanıt verme fırsatı tanınmadığını ve Komiteye verdiği ifadelerin raporda tam olarak yer almadığını savunan Gomez, 1 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere istifa etmekten başka çare görmediğini belirtti.

Gomez, seçmenlerine, kendisine Kongrede onları temsil etme fırsatı verdikleri için teşekkür etti.

Demokrat Partinin Temsilciler Meclisindeki grup yönetiminden yapılan yazılı açıklamada da Gomez'in görevi bırakmasının "uygun" olduğu belirtilerek, "Gomez hakkındaki yanlış davranış ve yetki istismarı raporu ciddi ve derin endişe verici." ifadesi kullanıldı.