Etimesgut'a Yeni Yağmur Suyu Hattı - Son Dakika
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Etimesgut'a Yeni Yağmur Suyu Hattı

Etimesgut\'a Yeni Yağmur Suyu Hattı

Etimesgut'ta sel riski azaltmak için 9 km yeni yağmur suyu hattı yapılacak, yatırım 120 milyon TL.

17.11.2024 14:16
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yoğun yağışlarda sel görüntüleri oluşan Etimesgut ilçesinin Ayyıldız, Oğuzlar ve Atakent mahallelerine yaklaşık 9 kilometre yeni yağmur suyu hattı yapıldığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASKİ Genel Müdürlüğü, son yıllarda artan şiddetli yağışların neden olduğu şehir selleriyle mücadele amacıyla riskli alanları belirleyerek afete karşı tedbir alıyor.

ASKİ bu kapsamda, Etimesgut'ta yeni yağmur suyu hatları planladı. 120 milyon liralık altyapı yatırımı kapsamında Ayyıldız, Oğuzlar ve Atakent mahallelerine yaklaşık 9 kilometre yeni yağmur suyu hattı yapılacak.

Kaynak: AA

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