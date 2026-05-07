Etimesgut Alzheimer Merkezi Temel Atma Töreni... Erdal Beşikcioğlu: "21 Eylül Alzheimer Günü'nde Açılışını Yapacağız"

(ANKARA) - Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, Alzheimer Merkezi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinde verdiği sözü tuttuğunu, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde merkezin açılmasını planladıklarını belirterek, "Zamanın o kadar güzel bir güzelliği de var ki Sayın Genel Başkanımızın da doğum günü. Umarım onun doğum gününde sosyal belediyecilik anlayışıyla bu mekanı, bu müstesna sosyal tesisi onlarla bir yaş günü hediyesi olarak da umarım beraber açarız" dedi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 4 No'lu Aile Sağlığı Merkezi yanında bulunan Alzheimer Merkezi Temel Atma Töreni gerçekleştirildi. Temel atma törenine Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, Ankara Milletvekili Aylin Yaman, birçok partili ve vatandaş katıldı. Alzheimer Merkezi'nin seçim sözü olduğunu dile getiren Beşikcioğlu, yaptığı açılış konuşmasında şunları kaydetti:

"Bazen bir söz verirsiniz, sözünüzün arkasında durmak için çalışır çabalarsınız. Hiç bir sonuca ulaşamazsınız. Ama bugün o kadar değerli bir eylem için buradayız ki benim göreve başladığından beri sanırım en mutlu günlerimden bir tanesi. Çünkü seçim zamanında bir söz vermiştim ben. 'Aileleri bu dertte düşmüş olanları evlerde kapalı kapılarının ardında bırakmayacağız' demiştim. Öyle menem bir hastalıktır ki bu ki ben bunu çok yakından yaşamışımdır. Babamı Alzheimer'dan kaybettim. Kaybettiğim günün de akşamına kendime bir söz verdim 'Öyle bir merkez açacağım ki ileride' dedim, daha belediye başkanlığı gündemde yok, kişisel olarak Erdal Beşikcioğlu olarak kendisine söz verdiği bir eylemi gerçekleştiriyoruz şu anda. 'Öyle bir yer açacağız ki bu Alzheimerlı büyüklerimizin hepsi hastalığının farkında olmayacak. Aileleri evlerinde bir hasta olduğunu fark etmeden sosyal hayatın içerisinde tüm ihtiyaçlarını giderebilecek bir yer' hayali içerisinde vermiştim bu sözü. Daha sonra Fazlı Bey sağ olsun. Fazlı İyi Bey ki bağışçımızdır o da bu Alzheimer Merkezi'ni hayata geçirecek olan bağışçı arkadaşımızdır. Öyle bir zatı muhterem ki düşününüz bir personelinin yaptığı hatayı içselleştirip 'Başkanım bu hatayı gidermek için ne yapmamız gerekiyor' diyen bir yurttaşlık bilincine sahip bir arkadaştı bu. Sağ olsun bizi yalnız bırakmadı."

"Bu Alzheimer Merkezi'ni 21 Eylül Alzheimer'lılar Günü'nde açmanın sözünü aldım"

Merkezin açılış tarihinin Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla 21 Eylül olarak planlandığını belirten Beşikcioğlu, "Tabii zamanın o kadar güzel bir güzelliği de var ki Sayın Genel Başkanımızın da doğum günü. Umarım onun doğum gününde yine sosyal belediyecilik anlayışıyla bu mekanı, bu müstesna sosyal tesisi onlarla beraber bir yaş günü hediyesi olarak da umarım beraber açarız. Geldiğiniz için, burada bulunduğunuz için bizim heyecanımızla heyecan duyduğunuz için hepinize tek tek gönül dolusu teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ise yaptığı konuşmada, nüfusun yaşlandığını, Türkiye'de yaklaşık 9 milyon 65 yaş üstü yurttaş bulunduğunu belirterek, "Yaşlıları onurlu bir şekilde yaşatmak hepimizin görevi. Onların mutlu, sosyal yaşam içinde olmalarını sağlamak hepimizin görevi. Dilerim burayı açmak da bizlere nasip olur" dedi.