Etimesgut Belediyesi’nde 3 saat süren polis araması sona erdi

Haber: Batuhan Dükel

(ANKARA) - Etimesgut Belediyesi'ne yönelik "ihale usulsüzlüğü, sahte belge düzenlenmesi, otopark kiralama işlemleri ile imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında belediye binasında başlatılan polis araması tamamlandı. Arama sonucu ekipler evrak ve dijital materyallere el koydu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından belediye meclis üyeleri binaya girdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde Etimesgut Belediyesi'nde arama başlattı.

Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da arasında bulunduğu 52 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyon sırasında belediye çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı, çok sayıda çevik kuvvet ekibi bölgede güvenlik önlemi aldı.

YAKLAŞIK 3 SAATLİK ARAMA

Belediye binasında yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarının ardından polis ekipleri binadan ayrıldı. Ekiplerin çıkışı sırasında ellerinde çeşitli evraklar ile dijital materyaller olduğu görüldü.

Arama çalışmaları nedeniyle mesaiye gelmek isteyen belediye personeli, işlemler tamamlanıncaya kadar binaya alınmadı.

ARAMANIN ARDINDAN MECLİS ÜYELERİ BİNAYA GİRDİ

Polis ekiplerinin çalışmalarını tamamlayarak belediyeden ayrılmasının ardından belediye meclis üyeleri binaya girdi. Belediye çevresindeki güvenlik önlemlerinin ise bir süre daha devam ettiği gözlendi.