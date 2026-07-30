Etimesgut Belediyesi\'nde Yolsuzluk Soruşturması

ETİMESGUT Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Operasyon kapsamda, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Aralarında Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 52 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Operasyonda kapsamında Etimesgut Belediyesi ile şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri sürüyor.