Etimesgut Belediyesi'nde Zimmet Soruşturması
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Etimesgut Belediyesi'nde Zimmet Soruşturması

30.03.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etimesgut Belediyesi'nde usulsüzlük tespit edildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Sayıştay Başkanlığı denetimlerinde Etimesgut Belediyesi'ne ait Etimkent A.Ş.'nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 'zimmet' suçundan soruşturma başlattı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Sayıştay Başkanlığı'nca Etimesgut Belediye Başkanlığı'nda gerçekleştirilen 2025 yılı olağan denetimleri sırasında, belediyenin aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile iştiraki Etimkent A.Ş.'nin hesaplarında usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine 'zimmet' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, sermayesinin tamamı belediyeye ait Etimkent A.Ş.'nin Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., aynı müdürlükte mutemet olarak görev yapan S.K. ile Etimkent A.Ş.'de kasa sorumlusu olan H.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Etimesgut Belediyesi'nden operasyona ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, belediyemiz sosyal yardım işleri müdürlüğünde ve sermayesinin tamamı belediyemize ait olan Etimkent A.Ş.'de görevli bazı çalışanlarımız ile ilgili gözaltı ve arama kararı alındığı kamuoyuna açıklanmıştır. Konu daha önce belediyemiz teftiş müdürlüğü müfettişleri tarafından tespit edilerek savcılığa yapılan suç duyurusu ile ilgili olup, belediyemize herhangi bir şekilde operasyon yapıldığı şeklinde algılanacak, siyasi bir durum söz konusu değildir. Belediyemiz tarafından daha önce başlatılan soruşturma neticesinde adı geçen memurlardan birisi daha önce belediyemiz tarafından görevden uzaklaştırılmış olup, söz konusu personel S.K., 11 Eylül 2025 tarihinde belediyemiz ve şirketimiz tarafından müşteki sıfatıyla savcılığımıza şikayet edilmiştir. Sürmekte olan adli işlemler belediyemiz tarafından da yakından takip edilmektedir. Süreç içerisinde ayrıntılı açıklamalar belediyemiz tarafından kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ankara/ DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
AK Parti’li İnan, Özgür Özel’e meydan okudu: İzmir ve Uşak’ta sandığı kuralım AK Parti'li İnan, Özgür Özel'e meydan okudu: İzmir ve Uşak'ta sandığı kuralım

14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşmaya varılmazsa tüm elektrik üretim tesislerini, petrol kuyularını ve Hark Adası’nı havaya uçuracağız
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya varılmazsa tüm elektrik üretim tesislerini, petrol kuyularını ve Hark Adası’nı havaya uçuracağız
14:20
Kuralı değiştirdiler Hindistan’dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
14:03
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu
Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
13:51
Savaşta bir ilk İran’dan müttefikleri Rusya ve Çin’e tarihi rest
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
13:18
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon Mal varlıklarına el konuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu
13:14
APP plaka süresi uzatıldı mı İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 14:42:22. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.