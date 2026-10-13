Etimesgut Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 25 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Etimesgut Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 25 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesi'ndeki ihalelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında 25 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu şüpheliler, Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında belediye başkan yardımcılarının bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Etimesgut Belediyesi'nde yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme ve imar-ruhsat işlemlerinden menfaat temin edilmesine yönelik iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkan Yardımcıları G.B. ve F.G'nin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sayıştay raporları, şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, MASAK ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda 5'i belediye görevlisi olmak üzere 25 şüpheli "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "zimmet, rüşvet, irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından Ankara merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Arama, el koyma ve şüphelilerin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.

Kaynak: AA
Etimesgut Belediyesi3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

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