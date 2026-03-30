Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı

30.03.2026 09:29
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.’nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 'Zimmet' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığı bünyesinde yapılan 2025 yılı hesap ve işlemlerine ilişkin olağan denetimler sırasında tespit edilen usulsüzlükler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denetimlerde belediyeye ait aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile belediye iştiraki Etimkent A.Ş'nin hesaplarında usulsüzlükler belirlendi. Söz konusu tespitler üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından zimmet suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Etimkent A.Ş Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., aynı müdürlükte mutemet olarak görev yapan S.K. ile Etimkent A.Ş kasa sorumlusu H.B. hakkında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararları doğrultusunda 30 Mart 2026 tarihinde şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Yapılan operasyon sonucunda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şu açıklama geldi:

"Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında yapılan 2025 yılı hesap ve işlemleri olağan denetimler sırasında, Etimesgut Belediyesi aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş’nin hesap bilgilerinde tespit edilen usulsüzlükler yönünden düzenlenen raporlar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından zimmet suçundan başlatılan soruşturma kapsamında; sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K. ve Etimkent A.Ş. kasa sorumlu personeli H.B. isimli şüpheliler hakkında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararları ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden 30 Mart 2026 tarihinde şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapıldı, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    bı kerede akp belediyesi haberi yapın. 25 yıldır 1 kuruş bile mi yolsuzluklari olmadı. olmadıysa neden ekonomi bu halde ? 11 8 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Bu indiregandi işinden Erdal'ın haberi yokmu acaba bence mümkün değil. 0 0 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    Bir AKP belediye de jakuzi vardı ama herkes unutu hahahaha 0 0 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Demek ki erken seçim yaklaşıyor. Seçime doğru, gözaltılar ve tutuklamalar artacak. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
