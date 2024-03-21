Etimesgut'ta 19 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
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Etimesgut'ta 19 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Etimesgut\'ta 19 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde hakkında 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.L, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık dahil birçok suç kaydı bulunan zanlı, yapılan operasyonla gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe tutuklanan zanlının işlemleri devam ediyor.

21.03.2024 11:59
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde hakkında 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlığın da aralarında bulunduğu çok sayıda suç kaydı olan D.L'nin yakalanması için Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Zanlının saklandığı yeri tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla hakkında 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunan D.L'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Etimesgut, Ankara, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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