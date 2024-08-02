Etimesgut'ta 40'tan fazla suç kaydı bulunan kişi yakalandı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 40'tan fazla suç kaydı ve hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kasten yaralama ve yağma başta olmak üzere 40'tan fazla suç kaydı ve 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Ş.E'nin bulunabileceği adresleri tespit etti.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu Ş.E, Etiler Mahallesi'ndeki bir adresten çıkarken yakalandı.

Ş.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.