Etimesgut\'ta aile içi husumet nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, aile içi husumet nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga güvenlik kamerasına yansırken, olay sonrası kaçan şüpheli A.G. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi 2567'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aile arasında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda A.G., yanındaki tabancayla S.T.'ye ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.T., arkadaşının otomobiliyle özel bir hastaneye götürülürken, olay sonrası kaçan A.G. ise suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, husumetliler arasında yaşanan silahlı kavga anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.