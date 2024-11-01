Etimesgut'ta Drama Kursu Kayıtları Başladı

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Etimesgut Belediyesi, 7-17 yaş arasındaki çocuklara yönelik düzenlenen drama kursu kayıtlarının başladığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek drama kursuna başvurular, 15 Kasım'da sona erecek.

Kursa kayıt yaptırmak isteyenler, kimlik fotokopisi, öğrenim belgesi ve ikametgah belgesi ile belediyenin 100.yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'ne başvurmaları gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Etimesgut Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü İsmail Açar, uzman kişiler tarafından verilecek drama kursu ile çocukların kendilerini rahatça ifade edebilmelerine, sosyal iletişimlerini güçlü kılmalarına ve özgüvenlerini yüksek tutmalarına katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.