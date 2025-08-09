Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeyken devrilen iş mikserinin otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Bağlıca kavşağından çevre yolu istikametine doğru seyreden 06 EJA 157 plakalı iş mikserinin sürücüsü kontrolünü kaybederek 72 DD 085 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Ulaşımda aksama yaşanan yol bir süre sonra tek şeritten trafiğe açıldı.
Son Dakika › Güncel › Etimesgut'ta İş Mikseri Devrildi: 6 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?