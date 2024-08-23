Etimesgut'ta kaza: Otomobil refüje çıktı, kaza kameralara yansıdı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kaza yapan araca çarpmamak için refüje çıkan otomobilde maddi hasar oluşurken, kazayı bir başka aracın kamerası kaydetti.

Şehit Yüzbaşı Murat Üçöz Alt Geçidi'nde öğle saatlerinde bir araç kaza yaptı. Arkasında seyir halindeki bir başka otomobil ise bu araca çarpmamak için refüje çıktı.

Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazayı seyir halinde olan bir başka aracın kamerası kaydetti.

Kayıtlarda, kazanın etkisiyle otomobilden fırlayan parçalar görüldü.