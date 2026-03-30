Etimesgut'ta Zimmet Soruşturması: 4 Gözaltı

30.03.2026 23:49
Etimesgut Belediyesi'nde zimmet suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı, 12.7 milyon lira zimmet iddiası var.

ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Etimesgut Belediyesi bünyesindeki Etimkent A.Ş.'ye yönelik yürütülen 'zimmet' soruşturmasında 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 12 milyon 700 bin lira dolayında zimmet olayının gerçekleştiği öne sürüldü.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.'nin hesaplarında usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine 'zimmet' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında sermayesinin tamamı belediyeye ait Etimkent A.Ş.'nin Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., aynı müdürlükte mutemet olarak görev yapan S.K. ile Etimkent A.Ş.'de kasa sorumlusu olan H.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. İki ayrı dosya şeklinde yürütülen soruşturma kapsamında 12 milyon 700 bin lira dolayında zimmet suçunun gerçekleştirildiği anlaşıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Etimesgut Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
