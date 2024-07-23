Etiyopya'da heyelan: Ölü sayısı 55'e yükseldi - Son Dakika
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Etiyopya'da heyelan: Ölü sayısı 55'e yükseldi

Etiyopya'nın güneyindeki Gofa bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 55'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer daha fazla felakete karşı toplumun daha hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

23.07.2024 11:07
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Etiyopya'nın güneyinde meydana gelen heyelanda ölü sayısının 55'e yükseldiği bildirildi.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Etiyopya'nın güneyindeki Gofa bölgesindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısının 55'e yükseldiği belirtildi.

Yetkililer, Gofa'nın dağlık bölgesinde yaşanan yoğun yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Yetkililerden Misikir Mitiku, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ölenler arasında arama kurtarma ekibinden kişilerin de olabileceğini kaydetti.

Gofa Valisi Dagmawi Ayele, toplumun bu tip felaketlerle başa çıkmak için daha donanımlı olması gerektiğini belirtti.

Ayele, arama-kurtarma çalışmaları ile heyelanın sebep olduğu can kaybı, zarar ve ziyana yönelik tespit çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Güney Etiyopya'da toprak kaymaları daha çok yağmur mevsimi olan haziran-ağustos döneminde meydana geliyor.

Etiyopya'nın güneyinde dün heyelan nedeniyle en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Etiyopya, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya'da heyelan: Ölü sayısı 55'e yükseldi - Son Dakika

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