Etiyopya'da Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Etiyopya'da Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

İkinci Etiyopya Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması, 35 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi.

12.02.2025 22:17
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İkinci Etiyopya Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması, 35 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkent Addis Ababa'da düzenlenen yarışmanın jürisinde Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, sanatçı Prof. Dr. Fatih Koca da yer aldı.

Yarışmaya Türkiye'yi temsilen katılan Ömer Mansur Duran, "Ezan Okuma Dünya İkinciliği" derecesi elde etti.

Beş günlük yarışma süreci boyunca Prof. Dr. Fatih Koca, Addis Ababa, Harar ve Jimma şehirlerindeki camilerde ezan okudu.

Etiyopyalı Müslümanlar çifte ezanı hayranlıkla dinledi

Hazreti Peygamber'in müezzini Bilal-i Habeşi, Necaşi ve Ümmü Eymen'in memleketi Etiyopya'da düzenlenen yarışmanın ödül töreninde, Fatih Koca ile Addis Ababa Din Hizmetleri Müşaviri Kurra Hafız Yaşar Cuhadar çifte ezan okudu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'nde okunan, Osmanlı dönemi geleneği olan çifte ezanı okuması, İslam ülkelerinden gelen jüri üyeleri, yarışmacılar ve yarışmayı takip eden Etiyopyalı Müslümanlar tarafından hayranlıkla dinlendi.

Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Hacı İbrahim Tufa, Prof. Dr. Fatih Hoca'yı "Bilal-i Sani" yani "İkinci Bilal" ünvanı ile takdim ederek, Türkiye'deki ezanların güzel okunmasına göndermede bulundu.

Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Tufa ayrıca, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması ve camide ezanların tekrar okunmasına vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ve takdirlerini sundu.

Kaynak: AA

Etiyopya, Kültür, Güncel, Son Dakika

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