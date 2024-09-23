Etiyopya Havayolları\'ndan Yeni Uçuşlar

Güncel

ADDİS ABABA, 22 Eylül (Xinhua) -- Afrika'nın önde gelen havayolu şirketi Etiyopya Havayolları, Cuma günü Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'ya üç yeni uçuş eklediğini duyurdu.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, yeni eklenen uçuşların 27 Eylül'de başlayacağı ve bu eklemeyle birlikte Guangzhou'ya gidiş-dönüş toplam uçuş sayısının haftada 10'a çıkarılarak Çin'deki geniş ağının daha da sağlamlaştırılacağı belirtildi.

Guangzhou'ya haftada üç yeni sefer eklenmesinin, Afrika ve Çin arasındaki ekonomik ve halklar arası bağların daha da geliştirilmesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Havayolu şu anda Çin'de Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu ve Hong Kong olmak üzere beş şehre düzenli yolcu uçuşları gerçekleştiriyor.