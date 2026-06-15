Etiyopya'nın Harar Kahvesi: Kültürel Miras ve Geleneksel Tüketim - Son Dakika
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Etiyopya'nın Harar Kahvesi: Kültürel Miras ve Geleneksel Tüketim

15.06.2026 11:19
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Harar kahvesi, yoğun aroması ve geleneksel yöntemlerle üretilmesiyle kültürel mirasın parçası.

Kahvenin ana vatanı Etiyopya'da yetişen dünyaca ünlü "Harar" kahvesi, yoğun aroması, kendine özgü lezzeti ve asırlardır değişmeyen geleneksel tüketim alışkanlıklarıyla kültürel mirasın merkezinde yer alıyor.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Harar şehrinde yetişen kahve, bölgenin kurak ve az yağışlı hava şartları ile rakımlı coğrafyası sayesinde ağaçta yavaş olgunlaşıyor.

Bu yavaş yetişme süreci, bitkinin topraktaki tüm mineralleri çekirdeğe daha yoğun aktarmasına ve meyvenin doğal şeker oranının artmasına olanak tanıyor.

Endüstriyel ilaç ve yapay gübre kullanılmadan doğal ve geleneksel yöntemlerle yetiştirilen kahve, hasat döneminde yerel çiftçiler tarafından toplanıyor. Hasat edilen meyveler ise güneşin altına bırakılarak kurutuluyor.

Kurutulan kahveler, çekirdek boyutlarına ve kalitesine göre sınıflara ayrılarak hem yerel pazarda tüketime sunuluyor hem de yurt dışındaki nitelikli kahve işletmelerine ihraç ediliyor.

Damakta bıraktığı kalıcı tat ve içim kolaylığıyla bilinen Harar kahvesi, espresso ve filtre kahve demlemelerinin yanı sıra pudra kıvamında öğütülerek cezve kullanımına ve geleneksel Türk kahvesi pişirme yöntemine uyumlu şekilde tüketilebiliyor.

Küresel pazarda sıklıkla tüketilen bu özel çekirdek, yetiştirildiği bölgede çok daha farklı geleneksel tekniklerle hazırlanarak günlük yaşamın parçası haline geliyor.

"Harar'da kahveyi 4 şekilde tüketiyoruz"

Harar'da yaşayan Sozit Meftuh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kahveyi 4 farklı şekilde kullandıklarını söyledi.

Kahvenin çekirdeğini kavurup, daha sonra pişirip içtiklerini belirten Meftuh, ikinci olarak da kabuğunu kullandıklarını anlattı.

Meftuh, "Kabuğu boş oluyor. Kahve taneleri tam oluşmamış olanları alıyoruz ve onu da iki farklı zamanda kullanıyoruz. Mutlu anlarda, düğünlerde ve üzüntülü, yas döneminde kullanılıyor." dedi.

Kahveyi tereyağı ve şekerle hazırlayarak yemek yaptıklarını da kaydeden Meftuh, "Üçüncüsünde kahve kabukları sütlü çayda kullanılıyor. Dördüncüsünde de yapraklarını kullanıyoruz. Yaprakları da büyük günlerde, kandillerde genelde dua ederken kullanıyoruz. Yaprakları pişiriyoruz, çay şeklinde hazırlanıyor. Bu 4 şekilde kahveyi tüketiyoruz Harar'da." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gastronomi, Etiyopya, Ekonomi, Güncel, Miras, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya'nın Harar Kahvesi: Kültürel Miras ve Geleneksel Tüketim - Son Dakika

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