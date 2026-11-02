Etiyopya\'nın Kaffa\'sında kahve hasadı başladı, çiftçiler ürünü yataklarda kurutuyor

Etiyopya'nın Kaffa'sında kahve hasadı başladı, çiftçiler ürünü yataklarda kurutuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Etiyopya'nın güneyindeki Kaffa'da kahve hasadı başladı. Bölgede kahve yetiştiren çiftçiler, kahve meyvelerini toplayıp ekim alanlarına kurulan yataklarda kurutmak için yoğun şekilde çalışıyor.
KAFFA, 2 Kasım (Xinhua) -- Etiyopya'nın güneyinde bulunan Kaffa bölgesinde kahve hasadı başladı.
Bölgede kahve yetiştiren çiftçiler, kahve meyvelerini toplayıp ekim alanlarına kurulan yataklarda kurutmak için yoğun şekilde çalışıyor.
Kaynak: Xinhua
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