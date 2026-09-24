Etiyopya ordusuna göre Kuzey Wollo'da 272 savaşçı öldü, 260 savaşçı yaralandı

ADDİS Etiyopya ordusu, ülkenin kuzeyinde hükümete karşı isyan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) de aralarında bulunduğu 7 silahlı grubun üyesi 272 kişinin öldürüldüğü, 260 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Etiyopya ordusu Kuzeydoğu Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, TPLF ve müttefiklerinin 22 Eylül'de Amhara eyaletindeki Kuzey Wollo bölgesine saldırı düzenlediği ve saldırıların püskürtüldüğü belirtildi.

Kuzeydoğu Komutanı Korgeneral Assefa Chekol, karşı saldırılarda TPLF ve müttefiklerinden 272 savaşçının öldürüldüğünü, 260 savaşçının yaralandığını ve çok sayıda savaşçının esir alındığını ifade etti.

Chekol, makineli tüfekler ve roketatarlar dahil çok sayıda silahın ele geçirildiğini, ordunun bölgedeki operasyonlarının sürdüğünü aktardı.

TPLF ise son çatışmaları federal güçlerin başlattığını savundu. Tigray, Amhara ve Afar bölgelerinde yeniden çatışmalar yaşanırken, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) taraflara "gerilimi düşürme ve diyaloğa dönme" çağrısı yaptı.

Yeniden iç savaş endişesi

Etiyopya federal hükümeti ile TPLF arasında 2020'de yaşanan iç savaş, Kasım 2022'de Güney Afrika'nın Pretoria kentinde imzalanan anlaşmayla sona ermişti.

Anlaşmaya rağmen Tigray'ın batısındaki tartışmalı bölgelerin statüsü ve silahsızlanma gibi konularda anlaşmazlıklar sürdü.

Etiyopya'nın farklı bölgelerinden 7 örgüt ve siyasi yapı, 20 Eylül'de federal hükümete karşı ittifak kurduklarını açıkladı. İttifakta, 2020-2022 döneminde hükümete karşı çatışan TPLF ve diğer gruplar da bulunuyor.

Hükümete karşı ittifak kuran gruplar, Abiy Ahmed hükümetinin yerine geçici bir yönetim kurmayı hedefliyor. TPLF ise iç savaş sonrası Tigray'da 2022 barış anlaşmasının uygulanması, yerinden edilenlerin dönüşü ve tartışmalı bölgelerin statüsü konularında çözüm talep ediyor.