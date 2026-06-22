Etiyopya Seçim Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Etiyopya Seçim Sonuçları Açıklandı

Etiyopya Seçim Sonuçları Açıklandı
22.06.2026 09:30
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Abiy Ahmed liderliğindeki Refah Partisi, 1 Haziran seçimlerinde çoğunluğu korudu.

ADDİS Etiyopya Ulusal Seçim Kurulu (NEBE), 1 Haziran'da düzenlenen genel seçimlerin resmi sonuçlarını açıkladı.

Resmi sonuçlara göre, Başbakan Abiy Ahmed liderliğindeki Refah Partisi, Halk Temsilcileri Meclisindeki 509 sandalyenin 438'ini kazanarak parlamentodaki çoğunluğunu korudu.

Ana muhalefet partilerinden Etiyopya Vatandaşları Sosyal Adalet Partisi (EZEMA), Amhara Ulusal Hareketi (NaMA), Özgürlük ve Eşitlik Partisi (FEP) ile Ogaden Ulusal Kurtuluş Cephesi (ONLF), çeşitli bölgelerde mecliste temsil hakkı elde etti. Kalan sandalyeler ise bağımsız adaylar ve diğer siyasi partiler arasında paylaşıldı.

Başkent Addis Ababa'da meclise ayrılan 23 sandalyenin 20'sini Refah Partisi kazandı. EZEMA, başkentte 2 milletvekilliği elde ederken bir bağımsız aday da meclise girmeye hak kazandı.

Ülkenin en büyük eyaleti Oromiya'da sonuçları açıklanan 173 sandalyenin 167'si Refah Partisinin oldu.

Amhara eyaletinde ise Refah Partisi 130 sandalyenin 117'sini kazandı. NaMA, FEP ve diğer muhalefet partileri, eyalette sınırlı sayıda sandalye elde etti.

Somali eyaletinde Refah Partisi 22 sandalyenin 19'unu kazanırken ONLF, mecliste temsil hakkı kazanan muhalefet partileri arasında yer aldı.

Tigray'da seçim yapılmadı

Halk Temsilcileri Meclisindeki toplam 547 sandalyenin 38'i için Tigray eyaletinde seçim yapılmadı.

Federal hükümet ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında 2020-2022 yıllarında yaşanan savaşın ardından bölgede siyasi ve idari sürecin tamamlanamaması nedeniyle Tigray, seçim takvimine dahil edilmedi.

Öte yandan güvenlik sorunları sebebiyle Oromiya ve Amhara eyaletlerindeki bazı seçim çevrelerinde de oy verme işlemi gerçekleştirilemedi. Bu nedenle bazı sandalyeler için seçimlerin ilerleyen dönemde yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Etiyopya Seçim Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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